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Spor

Bisiklet Festivali Derebaşı virajlarında son duldu

Bayburt Valiliğince bu yıl 2'ncisi düzenlenen ‘Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali' 3 bin 500 metre yükseklikteki Derebaşı virajlarında son buldu.

IHA26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Bisiklet Festivali Derebaşı virajlarında son duldu
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Dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen, 13 virajdan oluşan yolda bisiklet çeviren doğa tutkunlarına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da eşlik etti.

Bayburt'un köklü tarihi, eşsiz güzellikleriyle sahip olduğu kültürel ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Derebaşı virajları gibi Bayburt'umuzun önemli mekanları gezildi. 4 gün boyunca pedal çeviren bisikletlilerin son durağı olan Derebaşı virajlarının inilip, çıkılmasından sonra festival sona erdi.

  • Bisiklet Festivali
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