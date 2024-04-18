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Spor

Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na rekor kırmak için geliyor

İnanılmaz geri dönüşlerin, sprintlerin kahramanı Mark Cavendish, kariyerinin son rekorlarını kırmak için ilk adımı 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile atıyor...

18 Nisan 2024 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na rekor kırmak için geliyor
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Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Andre Griepel ile paylaştığı TUR'da en çok etap kazanan bisikletçi olma rekorunu eline geçirmek için geliyor.

Yarışın en iyi sprinteri olarak Tour of Türkiye'de 2014 ve 2015 yıllarında Yeşil Mayo'yu kazanan Cavendish'in TUR'da 11 etap zaferi bulunuyor.

Britanyalı pedalın bu sezonki bir diğer büyük hedefi ise Tour de France'da yeni bir rekora imza atmak. Cavendish, Tour de France'da eğer bir etap daha kazanırsa en çok etap kazanma rekorunun ortağı olduğu efsane Belçikalı bisikletçi Eddy Merckx'in 34 etap galibiyeti sayısını geçerek, 35 etap galibiyeti ile rekorun yeni ve tek sahibi olacak.

39 yaşındaki Mark Cavendish, çifte rekora koştuğu sezonda hastalığından sonra ilk adımı Türkiye'de atacak.

NETFLIX'te dünyanın en hızlı bisikletçisi Cavendish'in ilham veren belgeseli: Asla Yetmez...

İnişli çıkışlı zorlu yılların konu edildiği samimi ve sürükleyici belgeselde, Cavendish için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dönüm noktası olduğunun altı çiziliyor. 1.159 gün sonra ilk etabını kazanarak küllerinden doğan Mark Cavendish, altıncı kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na geliyor. Cavendish'i geri dönüş için motive eden, Asla Yetmez belgeselinde de yer alan rekor hedefiyle pelotona dönmesinde etkili isim Astana'nın da baş antrenörü Vasilis Anastopoulos ile birlikte Cavendish, Tour of Türkiye'de hedefe koşacak.

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