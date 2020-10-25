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Spor

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası Sakarya'daki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.

25 Ekim 2020 Pazar 18:07 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 18:12
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti ile başlayan şampiyonada Elit Erkekler ve Elit Kadınlar kategorisinde ter döken sporcular yaklaşık 110 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için mücadele ediyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan “2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasında 30 ülkeden erkekler kategorisinde 57, kadınlar kategorisinde 35 sporcu yarışıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışın ödül töreni bugün gerçekleştirilecek. 

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