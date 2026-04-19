İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 17:00
ABONE OL

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, alt liglerden yükselişini sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Bursa temsilcisi, sahadan da 5-1 galip ayrıldı.

Bursaspor, bu sonuçla normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

Bitiş düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BİNLERCE KİŞİ KOREOGRAFİ YAPTI

Yeşil-beyazlı yaklaşık 45 bin taraftar, Somaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Günler öncesinden Teksas Taraftar Grubu, yaklaşık 40 bin kartonla stadın büyük bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.

Maçtan önce binlerce taraftar, yapılan duyurunun ardından kartonları kaldırdı ve adeta görsel bir şov yaptı.

Kulüp başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi.

Bu arada, stat hoparlörlerinden yaşanan son olaylardan dolayı şampiyonluk kutlaması olmayacağı, taraftarın da sahaya girmemesi yönünde anons yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.