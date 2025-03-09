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Spor

Bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı! Süper Lig'de maç sonu olay

Süper Lig'de Eyüpspor ile Konyaspor arasında oynanan maçın ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

Haber Merkezi9 Mart 2025 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı! Süper Lig'de maç sonu olay
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından sahada kavga çıktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Eyüpsporlu Robin Yalçın ve Konyasporlu Kramer arasında tartışma çıktı. Bu tartışmaya iki takımın teknik ekibi ve diğer oyuncuları da dahil oldu.

Hakem Atilla Karaoğlan, önce Eyüpsporlu Robin Yalçın'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan, sonrasında da Konyaspor'dan Kramer ile Umut Nayir'i sarı kartla cezalandırdı.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, sahaya girerek oyuncuları sakinleştirmeye çalıştı.

PROTOKOL TRİBÜNİNDE DE KAVGA ÇIKTI

Sahadaki tartışmanın ardından protokol tribününde de kavga çıktı.

Eyüpsporlu taraftarlar ile protokol tribününde bulunan kişiler arasındaki kavgayı polis engelledi.

  • Eyüpspor-Konyaspor
  • kavga
  • SüperLig

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