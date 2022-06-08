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Spor

Bitti bu iş! Ali Akman geri dönüyor

Ümit Milli futbolcusu Ali Akman yeni sezon öncesinde transferin göz bebeği oldu. 20 yaşındaki oyuncu için Bundesliga ve Süper Lig'den talipler var. Ancak Ali Akman kariyeri için kararını verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Haziran 2022 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
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Genç yıldız adayı Ali Akman bu sezon Hollanda'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 yaşındaki yıldız NEC Nijmegen'de taraftarların sevgilisi olurken özellikle sezonun ilk yarısında başarılı bir performans gösterdi. Ali Akman sezonun ikinci yarısında sakatlık geçirirken performansı da inişli çıkışlı oldu. Sezonun bitmesiyle Türkiye ve Almanya'dan teklifler alan genç yıldız bonservisinin bulunduğu Eintracht Frankfurt'ta kalma kararı aldı.

ALİ AKMAN KARARINI VERDİ

20 yaşındaki futbolcu kariyerine Almanya Bundesliga'da devam etmek istiyor. Ali Akman'a Almanya ekiplerinden Bochum talip oldu ancak genç futbolcu kararını Frankfurt'ta kalmaktan yana kullandı. Oyuncu bu sezona hazır girmek istiyor. Ali Akman, Eintracht Frankfurt'un hazırlık kampına katılacak. Son kararı ise kulüp verecek. Ali Akman'ın istediği takımında kalmak.

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KİRALIK OLARAK AYRILABİLİR

Eintracht Frankfurt bu sezon Avrupa Ligi'ni kazandığı için Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İddialı ekip kurmak isteyen Alman ekibi tecrübeli takım kurmak istiyor. Ali Akman'ın takımda yer edinememesi halinde tekrar kiralık olarak gönderilmesi de gündemde.

Star Gazetesi

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