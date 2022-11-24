Bitti bu iş! Anderson Talisca, Süper Lig'e resmen geri dönüyor

Al Nassr'da Anderson Talisca defteri kapanıyor. Arap ekibinden ayrılığına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca'nın Süper Lig deviyle anlaşmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

ANDERSON TALİSCA, ARABİSTAN'DAN AYRILIYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'da Anderson Talisca için yol ayrımına gelindi. Takımda mutsuz olduğu belirtilen Anderson Talisca'nın ara transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ, ANDERSON TALİSCA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Haberde, Arap ekibinden ayrılacak olan Anderson Talisca'ya yeniden Süper Lig yolu gözüktü. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, eski takımı Beşiktaş ile el sıkışmak üzere. Tarafların maaş konusundaki pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla yalnızca 6 resmi maça çıktı ve toplam 539 dakika süre aldı. Brezilyalı on numara oyuncusu, bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu.