Bitti bu iş! Anthony Nwakaeme resmen açıkladı: Transferde herkes ters köşe oldu

Transferde adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile gündeme gelen Anthony Nwakaeme'den iddialara cevap geldi. Al-Fayha'dan ayrılmak istemediği belirtilen Anthony Nwakaeme, takımda mutlu olduğunu açıkladı.

ANTHONY NWAKAEME, BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Anthony Nwakaeme geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya imza atmıştı. Arap ekibinde mutsuz olduğu iddia edilen Nijeryalı yıldızın Beşiktaş'a transfer olacağı iddia ediliyordu.

HERKES TERS KÖŞE OLDU, NWAKAEME KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Anthony Nwakaeme, Al-Fayha'dan ayrılmak istemiyor ve 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı yıldız için Arabistan'da her şey yolunda gidiyor.

ANTHONY NWAKAEME'DEN CEVAP: MUTLUYUM

Hazırlık maçında Al-Taawon'u 3-0 mağlup eden Al-Fayha'da forma giyen Anthony Nwakaeme, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Kendisine Türkiye'deki transfer iddiaları sorulan Nijeryalı yıldız, "Orada çok büyük işler yaptım. O yüzden beni yeniden Türkiye'de sahalarda görmek istiyorlar. Ama benim kısa vadede dönmek gibi bir planım yok." dedi.

Öte yandan Al-Fayha'da mutlu olduğunu belirten Nwakaeme, "Burada çok yapacak işim olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 3 GOL

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla şu ana kadar 6 resmi maça çıktı ve bunların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 458 dakika süre alan Nijeryalı yıldız, 3 golle takımına katkıda bulundu.