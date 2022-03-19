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Spor

Bitti bu iş! Çağlar Söyüncü dev kulübe gidiyor

Çağlar Söyüncü, sezon sonunda Leicester City'den ayrılma kararı almıştı. Çağlar Söyüncü için Chelsea'nin 50 milyon euroluk teklifte bulunduğu ve milli oyuncunun kulübünün transfere onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Mart 2022 Cumartesi 00:36 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 00:36
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Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'ye transfer olacağı öne sürüldü. Çağlar Söyüncü için Chelsea'nin ödeyeceği bonservis ücretinin ise 50 milyon euro olduğu öne sürüldü.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 50 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için Chelsea, 50 milyon euroluk teklifte bulundu. Milli oyuncunun da sezon sonu ayrılmak istediği ve takımının da ayrılığına onay verdiği belirtildi. 25 yaşındaki stoperin transferinin önümüzdeki yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

LEICESTER CITY'DEN ONAY ÇIKTI

Haberde, Leicester City'nin sözleşmesi 2023'ün yazında sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü önümüzdeki yaz satarak bonservis geliri elde etmek istediği belirtildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla 36 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda takımına 1 golle katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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