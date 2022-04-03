Bitti bu iş! Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu...

Çağlar Söyüncü, başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine taktı. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği ve 50 milyon euroluk teklifte bulunacağı öne sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE DEV TEKLİF

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Juventus, Giorgio Chiellini'nin takımdan ayrılma ihtimali doğrultusunda defans arayışlarına başladı. İtalyan ekibinin listesinin ilk sırasında ise Çağlar Söyüncü yer alıyor. Önceliği milli oyuncu olan Juventus, ikinci isim olarak Chelsea'den Antonio Rudiger'i düşünüyor.

JUVENTUS'UN TEKLİFİ 50 MİLYON EURO

Öte yandan İngiliz basınındaki haberlere göre ise; Leicester City, takımdan ayrılmak isteyen Çağlar Söyüncü'yü yazın satarak bonservis geliri elde etmek istiyor. Milli savunmacıya talip olan Juventus ise yaklaşık 50 milyon euro ile pazarlık masasına oturacak. İngiliz ekibinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN LEİCESTER CİTY KARNESİ

Çağlar Söyüncü, Leicester City forması ile bu sezon 37 resmi maçın 36'sında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ile takımına katkıda bulundu.