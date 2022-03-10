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Spor

Bitti bu iş! Cenk Tosun resmen imzalıyor, işte rakam

Milli futbolcu Cenk Tosun sezon sonunda İngiltere'den ayrılmaya hazırlanıyor. Golcü oyuncunun haziran ayında Everton'la olan sözleşmesi bitiyor. Cenk Tosun Beşiktaş ile 3 yılık sözleşme imzalayacak.

Star Gazetesi10 Mart 2022 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 22:25
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İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun tekrardan Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Milli yıldız atlattığı sakatlığının ardından zaman zaman forma şansı bulsa da Premier Lig'den ayrılmaya karar verdi. Golcü oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

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CENK TOSUN YENİDEN BEŞİKTAŞ'A

31 yaşındaki oyuncu kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan Cenk Tosun'a yıllık 1.6 milyon euro teklifte bulunuldu. Golcü futbolcu sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a dönecek.

AĞIR SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun siyah beyazlıların Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Sezonu kapatan milli futbolcu Everton'a dönmüş ve yeni yeni forma şansı bulmuştu. Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı.

Star Gazetesi

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