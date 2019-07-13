26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bitti bu iş! Dorukhan Toköz transferinde mutlu son

Serie A ekibi Udinese’nin Dorukhan Toköz aşkı bitmiyor. Igor Tudor’un takımı Beşiktaş’ın yıldız orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürürken İtalyan kulübünün bu transfer için 9 milyon Euro teklif ettiği, Beşiktaş’ın 10 milyon euro’dan aşağıya inmediği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçirmesine rağmen Igor Tudor’la Serie A’da kalmayı başaran Udinese D’Alessandro, Sandro ve Badu’dan beklenen verimi alamazken tecrübeli teknik adamın Dorukhan Toköz’le orta saha probleminin aşmak istediği ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan 23 yaşındaki Dorukhan 3 gol 4 asistlik performansıyla milli takıma kadar çıkmayı başarmış, özellikle Türkiye – Fransa maçında oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Ünlü yıldız Pogba’ya adım attırmayan Dorukhan Toköz kendisini izleyen scoutları hayran bırakmıştı.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bu tavır beni çok üzüyor'

'Bu tavır beni çok üzüyor'

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız

Yasağa rağmen topladı! 60 bin 163 lira ceza yedi

Yasağa rağmen topladı! 60 bin 163 lira ceza yedi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız

Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız

Yer: Batman! Gösterdiği her yerden su çıktı

Yer: Batman! Gösterdiği her yerden su çıktı

'S-400, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir'

'S-400, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir'

Türkiye'de üretildi, yapımı 3 yıl sürdü... Bodrum'a geldi

Türkiye'de üretildi, yapımı 3 yıl sürdü... Bodrum'a geldi
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA