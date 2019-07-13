Bitti bu iş! Dorukhan Toköz transferinde mutlu son Serie A ekibi Udinese’nin Dorukhan Toköz aşkı bitmiyor. Igor Tudor’un takımı Beşiktaş’ın yıldız orta saha oyuncusu için girişimlerini sürdürürken İtalyan kulübünün bu transfer için 9 milyon Euro teklif ettiği, Beşiktaş’ın 10 milyon euro’dan aşağıya inmediği belirtildi.