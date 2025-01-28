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Spor

Bitti bu iş: Elveda Gedson Fernandes! Beşiktaş'tan resmen ayrılıyor

Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Siyah beyazlı takıma 2022 yılında transfer olan 26 yaşındaki orta saha için Avrupa devleri harekete geçerken, Gedson da Süper Lig'e veda ediyor. Portekizli için ortaya çıkan bonservis bedeli de belli olurken transfer resmen bitti. İşte Gedson Fernandes transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi28 Ocak 2025 Salı 08:00 - Güncelleme:
Bitti bu iş: Elveda Gedson Fernandes! Beşiktaş'tan resmen ayrılıyor
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Gedson Fernandes için Beşiktaş defteri kapanıyor. Süper Lig'de Galatasaray, Rizespor ve son olarak Beşiktaş gibi takımların formasını giyen başarılı orta saha, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Bu kapsamda Gedson Fernandes de dümeni Avrupa'ya kırarken, transferde sona gelindi. İşte Gedson'un imza atacağı takım...

ELVEDA GEDSON FERNANDES

Alman basınında çıkan bir habere göre; Gedson Fernandes, Süper Lig macerasını kapatmak üzere. Bundesliga devi Dortmund'un, Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Gedson Fernandes için 25 milyon Euro'nun gözden çıkartıldığı aktarılırken, ayrıca Serie A ekiplerinden Milan'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Gedson Fernandes de Avrupa'da oynamaya sıcak bakarken, Dortmund'un, Milan'a göre önde olduğu ve transferi bitirmek istediği aktarıldı.

Ancak Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in haklarının yüzde 50'sinin Benfica'da olması nedeniyle transfere onay vermediği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan anlaşma sağlanması takdirde Gedson Fernandes, sezon sonu Beşiktaş'a veda edebilir.

GEDSON'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile toplamda 111 resmi maça çıkan Gedson Fernandes, takımına şimdiye kadar 14 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Portekizlinin 2027 yılına kadar siyah beyazlı ekiple sözleşmesi bulunuyor.

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