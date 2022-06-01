Bitti bu iş! Emre Akbaba herkesi ters köşeye yatırdı: İşte yeni adresi

Süper Lig'in başarılı futbolcularından Emre Akbaba bu sezon Aytemiz Alanayspor'da gösterdiği başarılı performans ile eski günlerine döndü. 29 yaşındaki futbolcu için başta Alanyaspor olmak üzere bir çok kulüp talip olurken Emre Akbaba Galatasaray'a dönmek için gün sayıyor. Tatilde bulunan futbolcu yeni sezon kampına sarı kırmızılılarda girecek.

EMRE AKBABA'DAN TERS KÖŞE

Yıldız futbolcu için Galatasaray'a dönmeyecek iddiaları ortaya atılmıştı. Seçim arifesinde olan sarı kırmızılıların kaos ortamında olduğu ve Emre Akbaba'nın Galatasaray'a dönmek istemediği iddia edilmişti. Milli futbolcu yeni sezon kampına sarı kırmızılılarda girecek ve oyuncunun hedefi gelecek sezon Galatasaray forması giymek.

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EMRE AKBABA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 2715 dakika süre buldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi