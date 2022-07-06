Bitti bu iş! Mesut Özil imzayı atıyor: Yeni adresini resmen duyurdular

Mesut Özil geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılmış ve daha sonrasında Başkan Ali Koç tarafından da affedilmemişti. Yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da kadroda düşünülmeyen Mesut Özil sarı lacivertlilerden ayrılmaya kararı verdi. Yıldız oyuncunun ABD'nin futbol ligi MLS'e yakın olduğu ve anlaşmanın prensipte sağlandığı iddia edildi.

MESUT ÖZİL MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Mesut Özil'in menajerine Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını bildirdi. Yıldız oyuncuya başta Arap Yarımadası'ndan gelen transfer teklifleri var. Mesut Özil'in ise ABD'ye gitmek istediği ve kariyerine MLS'te devam etmek istediği belirtildi. Haftalar önce Almanya basınından Bild de Mesut Özil'in ABD'ye transfer olacağını belirtmişti.

MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Sarı lacivertlilere 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Mesut Özil bu sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde gol atma başarısı gösterirken bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asistlik performans göstermişti.

Star Gazetesi