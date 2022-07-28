İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2022 Perşembe / 29 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9253
  • EURO
    18,279
  • ALTIN
    1011.1
  • BIST100
    2543.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bitti bu iş! Ve Alexander Sörloth'un yeni adresini resmen duyurdular
Spor

Bitti bu iş! Ve Alexander Sörloth'un yeni adresini resmen duyurdular

Alexander Sörloth, transferde Süper Lig devleriyle gündeme gelmişti. Beklenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle Alexander Sörloth, bonservisini elinde bulunduran Leipzig'de kalacağı belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi28 Temmuz 2022 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu. Alexander Sörloth'un beklenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle Leipzig'de kalacağı öğrenildi.

ALEXANDER SORLOTH, LEIPZIG'DE KALDI

Almanya basınında yer alan haberlere göre; Alexander Sörloth için Leipzig'de karar verildi. Alman ekibi beklenen seviyede teklif gelmeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldı.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANDI

Leipzig, Liverpool ile oynanan ve İngiliz ekibinin 5-0 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir buçuk hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

ALEXANDER SORLOTH'UN REAL SOCİEDAD KARNESİ

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2247 dakika süre aldı. 26 yaşındaki Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.