Bitti bu iş! Ve Alexander Sörloth'un yeni adresini resmen duyurdular

Adı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu. Alexander Sörloth'un beklenen tekliflerin gelmemesi nedeniyle Leipzig'de kalacağı öğrenildi.

ALEXANDER SORLOTH, LEIPZIG'DE KALDI

Almanya basınında yer alan haberlere göre; Alexander Sörloth için Leipzig'de karar verildi. Alman ekibi beklenen seviyede teklif gelmeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u takımda tutma kararı aldı.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANDI

Leipzig, Liverpool ile oynanan ve İngiliz ekibinin 5-0 üstünlüğüyle sona eren hazırlık maçında sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir buçuk hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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ALEXANDER SORLOTH'UN REAL SOCİEDAD KARNESİ

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2247 dakika süre aldı. 26 yaşındaki Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.