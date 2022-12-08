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Spor

Bitti bu iş! Ve Anderson Talisca hayırlı olsun: Transferi resmen duyurdular

Anderson Talisca'nın adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile gündeme gelmişti. Ancak siyah-beyazlılara transfer ihtimali düşük gözüken Anderson Talisca'nın yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Aralık 2022 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Ve Anderson Talisca hayırlı olsun: Transferi resmen duyurdular
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Geçtiğimiz günlerle adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca için sürpriz bir talip çıktı. Brezilya ekibi Flamengo'nun Aderson Talisca için harekete geçtiği ve transferi ocakta bitirmek istediği ileri sürüldü.

ANDERSON TALISCA İÇİN ARABİSTAN DEFTERİ KAPANIYOR

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için yolun sonu gözüktü. Takımdan ayrılmak isteyen Talisca'nın Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Herve Renard'ı eleştirmesinin ardından ayrılık kesinleşti.

ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo, Anderson Talisca için harekete geçti. Arabistan'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı oyuncu ile anlaşma an meselesi. Flamengo, yıldız oyuncuya ara transferde imza attırmayı planlıyor.

ANDERSON TALISCA'NIN AL NASSR KARNESİ

Anderson Talisca, bu sezon şu ana kadar Al Nassr formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer alan ve toplam 539 dakika süre alan 28 yaşındaki Brezilyalı 5 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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