Bitti bu iş! Ve Çağlar Söyüncü transferi hayırlı olsun

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, bir süredir Branden Rodgers ile arasında ki olaylar neticesinde takımdan ayrı kalmış durumda. Bu süre zarfında forma süresi git gide azalan milli oyuncumzun ise moralinin son derece bozuk olduğu öğrenildi. Forma giymeye başladığı 2018 yılından beri en düşük forma süresine sahip olduğu sezonu yaşayan milli oyuncumuzun da büyük bir maç eksiği bulunuyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DE AYRILMAK İSTİYOR

Türkiye'de Altınordu'da yetişen milli oyuncumuz Süper Lig forması giymeden direkt olarak Avrupa'ya giden ender oyuncular arasında bulunuor. 2016 yılında Freiburg forması giyerken büyük bir sıçrama yapan Çağlar Söyüncü, 2018 yılında Leicester City'e tarnsfer olmuştu. Burada forma giydiği süre zarfında üstün bir performans gösteren milli oyuncumuz birçok üst seviye takımın dikkatini çekmişti. 2019-2020 sezonun da ise yılın 11'ine seçilerek büyük bir çıkış yapan oyuncumuz. Bonservis değerini bir hayli arttırmıştı.

DİEGO SİMEONE'NİN LİSTE BAŞI

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin son yıllarda ki başarısızlıklar neticesinde kadroda büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor. Bu revizyonun da liste başı isimlerinden birinin Çağlar Söyüncü olduğu iddia ediliyor. Son günlerde çıkan Türkiye haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı ve Çağlar'ın kariyerinin Avrupa'da devam edeceği aktarıldı.

Star Gazetesi