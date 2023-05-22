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Spor

Bitti bu iş! Ve Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini resmen duyurdular

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Avrupa futbolcuna geri dönmeye hazırlanıyor. Portekizli yıldız için dev bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih'in Cristiano Ronaldo ile anlaşamaya vardığı belirtildi. İşte detaylar...

22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:34 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Ve Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini resmen duyurdular
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Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Avrupa futboluyla anılıyor. Suudi Arabistan'a gittiği günden bu yana adı bir çok kulüple anılan Cristiano Ronaldo için bu kez de Bayern Münih iddiası ortaya atıldı.

BAYERN MÜNİH VE CRİSTİANO RONALDO ANLAŞTI

Akşam'ın haberine göre Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih milyarder Markus Schön'ün aracılığıyla Cristiano Ronaldo'nun transferini gerçekleştirecek. Tüm masraflarıyla Markus tarafından karşılanacak. İki taraf arasında görüşmenin yapıldığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ

Cristiano Ronaldo bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. Bir çok rekora imza atan Portekizli futbolcu kariyerinin son yıllarında da Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek rekor kırmak istiyor.

AL NASSR İSTATİSTİKLERİ

Portekizli yıldız Al Nassr ile 33 maça çıktı. Cristiano Ronaldo çıktığı maçlarda 16 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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