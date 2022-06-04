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Spor

Bitti bu iş! Ve Emre Akbaba resmen imzalıyor: Yeni durağı belli oldu

Emre Akbaba için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki günlerde kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'dan dönecek olan Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Haziran 2022 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
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Bu sezonu kiralık olarak Alanyaspor'da geçiren Emre Akbaba, önümüzdeki günlerde bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım ise performansıyla yükselişe geçen Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalara başladı.

EMRE AKBABA, GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Emre Akbaba, Akdeniz ekibinde performansıyla büyük beğeni topladı. 29 yaşındaki orta saha kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı takıma geri dönecek.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Sarı-kırmızılı takım geçtiğimiz yaz Emre Akbaba ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Galatasaray, sözleşmesinin son yılına girecek olan başarılı oyuncuyu takımda tutmak için sözleşme uzatmak istiyor.

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EMRE AKBABA'NIN ALANYASPOR KARNESİ

Emre Akbaba, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Alanyaspor'da 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına büyük katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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