Bitti bu iş! Ve Enner Valencia imzayı resmen atıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sözleşmesinin son yılına giriyordu. Takımdan ayrılması beklenen Enner Valencia'nın yönetimden gelen 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul edeceği iddia edildi. Geçen sezona Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, lige ve Avrupa'ya iyi bir giriş yapsa da sonunu getirememişti. Enner Valencia'da bu dönemde forma şansı bulan ama zaman zaman iyi performans gösteren oyuncular arasındaydı. İşler kötü gidince ve teknik direktör Vitor Pereira kovulunca hedef tahtasına oturtulan isimlerden biri olmuştu.

ENNER VALENCİA, İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞAMADI!

Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, performansını yukarıya taşımış ve ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olmuştu. İsmail Kartal ile yıldızı bir türlü barışmayan Enner Valencia'nın aldığı süre git gide azalmış ve yedek kulübesine kök salmıştı.

JORGE JESUS İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u getirdi. Portekizli hocanın gelmesi ile birlikte hem forma süresi hem de performansı gözle görülür şekilde artmaya başladı. Hocasını mahçup etmeyen Enner Valencia, bu sezon çıktığı 16 maçta 11 gol ve 3 asist ile birlikte takımının en çok skor katkısı veren oyuncusu konumunda. Aynı zamanda Süper Lig'de attığı 10 gol ile birlikte gol krallığında zirvede yer alıyor.

Star Gazetesi