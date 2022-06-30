Bitti bu iş! Ve Gökhan Töre'nin yeni adresi resmen belli oldu

Milli futbolcu Gökhan Töre sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Beşiktaş'tan resmen ayrıldı. Siyah beyazlı ekipte sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Emre Mor'un Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte Karagümrük'ün yeni kanat oyuncusu olacak. İstanbul ekibiyle prensipte anlaşan Gökhan Töre'nin kısa sürede imza atması bekleniyor.

GÖKHAN TÖRE'NİN YENİ ADRESİ KARAGÜMRÜK

30 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da devam ettirmek istiyor. Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Karagümrük'ün teklifine çok sıcak baktığı belirtilirken iki taraf arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Kırmızı siyahlı ekibin Emre Mor'u Fenerbahçe'ye satmasının ardından oluşan boşluğu Gökhan Töre ile kapatmak istediği belirtildi.

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, başarılı futbolcu Gökhan Töre'nin takıma katkı sağlayacağını düşünüyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan oyuncunun yeteneğine güveniyor. Gökhan Töre geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 16 resmi maça çıktı. 2 kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu 327 dakika süre aldı ve gol yada asist katkısı sağlayamadı.

Star Gazetesi