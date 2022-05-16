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Spor

Bitti bu iş! Ve Mesut Özil resmen imzayı atıyor: İşte yeni adresi

Mesut Özil'e sezon sonu yol göründü. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Mesut Özil'in yeni adresini resmen duyurdular. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:52 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen Mesut Özil'in Türkiye kariyeri sona eriyor. Sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Mesut Özil'in MLS'e gideceği iddia edildi.

MESUT ÖZİL SEZON SONU YOLCU

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, transferiyle büyük ses getirmişti. Ancak sarı-lacivertlilerde beklentileri bir türlü karşılayamayan yıldız geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakıldı. Almanya basınında yer alan habere göre; Körfez ülkelerinden teklifler alan Mesut Özil, MLS'e daha yakın. Yıldız oyuncunun gelecek sezon ABD'ye gitme ihtimali yüksek.

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MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana inişli çıkışlı performansıyla tartışma konusu olmuştu. 33 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 26 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giyerken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi

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