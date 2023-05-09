Bitti bu iş! Ve Salih Uçan resmen imzalıyor

Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Şenol Güneş ile birlikte çıkışa geçen tecrübeli oyuncu sözleşme uzatma teklifine sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SALİH UÇAN'A YENİ SÖZLEŞME

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda oyuncu ve menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Siyah-beyazlıların, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Salih Uçan'ın yıllık 8 Milyon TL olan maaşında da iyileştirilmeye gidileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Salih Uçan , bu sezon Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Uçan, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 kez Beşiktaş formasını terletirken, 3 gol 7 asistle oynadı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez forma şansı bulan Salih Uçan, toplamda çıktığı 29 karşılaşmada 2.093 dakika sahada kaldı.





