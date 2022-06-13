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Spor

Bitti bu iş! Ve Yusuf Yazıcı resmen geri dönüyor

Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oluyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren ve Rus ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması beklenen Yusuf Yazıcı'nın Lille'e geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Haziran 2022 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı'nın kaderi belli oluyor. Rus ekibinin Yusuf Yazıcı'nın 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması zor görünürken, milli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönme ihtimali yüksek görünüyor.

YUSUF YAZICI'NIN GELECEĞİ BELLİ OLDU

Lille'in geçtiğimiz ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya kiralık olarak gönderdiği Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun kullanılmaması bekleniyor. Milli oyuncunun önümüzdeki ay Fransa'ya geri dönmesi bekleniyor.

CSKA MOSKOVA İÇİN SON GÜNLER

CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için Lille ile yaptığı pazarlıklar sürüyor. Ancak Rus ekibinin 12 milyon euro ödemesi zor görünüyor ve bu ayın sonuna kadar opsiyonu kullanması gerekiyor. Milli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ise ücrette indirime sıcak bakmıyor.

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YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 12 resmi maçta toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına önemli katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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