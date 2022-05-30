Bitti bu iş! Vedat Muriqi resmen imzalıyor

Bu sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçiren Vedat Muriqi için yeni bir gelişme yaşandı. Vedat Muriqi'in performansından memnun olan İspanyol ekibi oyuncunun bonservisini almak için kulübü Lazio ile pazarlıklara başladı.

MALLORCA, VEDAT MURIQI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Mallorca, Vedat Muriqi için kolları sıvadı. Yarım sezon kiralık olarak forma giyen Muriqi'in bonservisini almak isteyen İspanyol ekibi oyuncunun kulübü Lazio ile görüşmelere başladı.

SARRI'NİN PLANLARINDA YOK

Vedat Muriqi'in bonservisini elinde bulunduran Lazio'nun ise teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan golcü için gelen teklifleri dinleyeceği ve en yüksek teklifi kabul edeceği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Haberde, Mallorca'nın Vedat Muriqi'in 12 milyon euro olan satın alma opsiyonunda Lazio'dan indirim beklediği ve daha düşük rakamla transferi bitirebileceği belirtildi.

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VEDAT MURIQI'İN İSPANYA KARNESİ

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.