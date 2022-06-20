Bitti bu iş! Volkan Demirel geri dönüyor: Hedef şampiyonluk

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'te görev alan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Volkan Demirel'in Göztepe ile görüştüğü ve önümüzdeki günlerde imza atmasının beklendiği öne sürüldü.

VOLKAN DEMİREL, GÖZTEPE YOLUNDA

Aksam.com.tr'nin haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük yapan ve sezon sonu İstanbul ekibinden ayrılan Volkan Demirel, önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe ile görüştü. 40 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde İzmir ekibine imzayı atması bekleniyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'nin hedefi şampiyon olarak Süper Lig'e geri dönmek. İzmir ekibi bu hedefini Volkan Demirel'le gerçekleştirmek istiyor.

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VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başında toplam 24 maça çıkan Volkan Demirel 12 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak maç başına 1,71 puan ortalaması yakalamıştı.