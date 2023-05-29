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Spor

Bitti bu iş! Yılın transferi Angel Di Maria: Türkiye'ye geliyor

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu Angel Di Maria takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig devi Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Yılın transferi Angel Di Maria: Türkiye'ye geliyor
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Arjantinli yıldız Angel Di Maria sezon sonunda kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki yıldız oyuncu için Süper Lig devi Galatasaray harekete geçti.

GALATASARAY'DA HEDEF ANGEL Dİ MARİA

Galatasaray adım adım 23. şampiyonluğuna ilerlerken bir yandan da gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için büyük çaba gösteriyor. Galatasaray başkanvekili Erden Timur, tangocuyu gelecek sezonun yapılanmasında görmek için harekete geçti.

ANGEL Dİ MARİA BONSERVİSSİZ GELECEK

Galatasaray, Angel Di Maria'yı ikna etmesi durumunda oyuncu için hiçbir bonservis bedeli ödemeyerek kadrosuna katacak.

ARAP KULÜPLERİNDEN İLGİ VAR

Angel Di Maria için bazı Arap kulüplerinin de ilgisinin olduğu ancak yıldız oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

ANGEL Dİ MARİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angel Di Maria bu sezon Juventus forması ile 39 karşılaşmada görev aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 8 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı. Başarılı futbolcu toplamda ise 2.220 dakika sahada kaldı.

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