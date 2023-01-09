Bitti bu iş! Yusuf Yazıcı transferini duyurdular: İşte yeni adresi

Trabzonspor'da geçtiğimiz yaz kiralık olarak transfer edilen Yusuf Yazıcı, tam bir hayal kırıklığına neden oldu. Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenirken Yusuf Yazıcı için transferde önemli bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR'DA YUSUF YAZICI'NIN BİLETİ KESİLDİ

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'un Ligue 1 ekiplerinden Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerde beklentilerin uzağında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Performansıyla eleştirilerin hedefi olan Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılması bekleniyor.

ZENIT, YUSUF YAZICI'YI BİTİRİYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Lille, Trabzonspor'dan geri dönecek olan Yusuf Yazıcı'yı elden çıkarmak istiyor. Yusuf Yazıcı için en büyük talip ise Zenit. Rus ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için transferde sona geldi ve tarafların anlaşmaya yakın.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar yalnızca 9 resmi maça çıktı ve bunların 4'ünde ilk 11'de yer alabildi. Toplam 320 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, ne gol ne de asist yapabildi.