''Biz ilgilenirsek alırız''

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Roma'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yücel, Immobile'nin transfer süreciyle ilgili şunları kaydetti, "Ciro'yu ilk günden beri istiyorduk. 3-4 ay çalışma yaptık. Biz onu çok istedik o da bizi çok istedi, transfer gerçekleşti. Günün sonunda her iki taraf içinde güzel olduğunu görüyoruz."

ZALEWSKI AÇIKLAMASI!

Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Nicola Zalewski'yle ilgili soruyu Hüseyin Yücel şöyle yanıtladı, "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır."