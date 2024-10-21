İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2614
  • EURO
    37,1166
  • ALTIN
    3000.2
  • BIST100
    8654.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

''Biz ilgilenirsek alırız''

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sezon başında Galatasaray ile birlikte siyah beyazlı kulübün de gündemine geldiği ifade edilen Nicola Zalewski hakkında transfer açıklamasında bulundu.

21 Ekim 2024 Pazartesi 19:33 - Güncelleme:
''Biz ilgilenirsek alırız''
ABONE OL

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Roma'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yücel, Immobile'nin transfer süreciyle ilgili şunları kaydetti, "Ciro'yu ilk günden beri istiyorduk. 3-4 ay çalışma yaptık. Biz onu çok istedik o da bizi çok istedi, transfer gerçekleşti. Günün sonunda her iki taraf içinde güzel olduğunu görüyoruz."

ZALEWSKI AÇIKLAMASI!

Transfer döneminde adı Galatasaray'la anılan Nicola Zalewski'yle ilgili soruyu Hüseyin Yücel şöyle yanıtladı, "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.