4 Aralık 2025 Perşembe
  • ''Bize gösterilen düşmanlığın tescilidir'' Galatasaray'da Yasin Kol tepkisi sürüyor!
Spor

''Bize gösterilen düşmanlığın tescilidir'' Galatasaray'da Yasin Kol tepkisi sürüyor!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün sosyal medya kanalında konuştu. Kavukçu, TFF'nin Yasin Kol ile ilgili aldığı karara tepki göstererek, 'İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi4 Aralık 2025 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
''Bize gösterilen düşmanlığın tescilidir'' Galatasaray'da Yasin Kol tepkisi sürüyor!
ABONE OL

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın YouTube kanalında TFF'nin Yasin Kol kararına tepki gösterdi.

"ADETA ÖDÜL VERDİLER"

Yasin Kol'a ödül verdiklerini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada bizi bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescilidir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz." dedi.

"TFF'NİN DAVETİNİ KATILMAYACAĞIZ"

TFF'nin davetine katılmayacaklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "TFF'nin yarın davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray'ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Herkese ve her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü kabul etmek zorunda kalacaklar." sözlerini sarf etti.

"SABRIMIZ DA GÜVENİMİZ DE BİTMİŞTİR"

Son olarak Kavukcu, "Bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyorum dedim. Son iki haftadır yaptıklarıyla sağ olsunlar, hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır, artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir." dedi.

