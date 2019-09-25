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‘Bizi bırakma başkan’

Beşiktaş Başkanı’na yöneticiler ve futbolcular ‘Devam et’ baskısı yapıyor. Fikret Orman, Divan Başkanı Yamantürk’ün “Sezon sonuna kadar devam et” teklifini geri çevirdi. Yöneticiler de “Bizi bırakma” derken, Orman “İstifa kararımdan geri dönüş yok” cevabını verdi. Ama oyuncuların “Sensiz olmaz Başkanım” demesi Orman’ı ikilemde bıraktı.

  • Star Spor
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ÖNCEKİ gün sürpriz bir şekilde, Beşiktaş başkanlığı görevinden ayrılacağını açıklayan Fikret Orman’a “Bizi bırakma” baskısı var. Orman “Sürecimi tamamladım” diyerek açıkladığı istifa kararının ardından Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile bir araya geldi. Yamantürk “Acele etmeyin. En azında sezon sonuna kadar devam edin. Sonra duruma bakalım” dedi.

ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE ATLATALIM

Orman ise “Teşekkür ederim. Ancak kararımı verdim, değiştiremem” diyerek Yamantürk’ün bu önerisine sıcak bakmadığını belirtti. Yamantürk’ün ardından Ahmet Ürkmezgil ve diğer yöneticiler ile Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal’ın başını çektiği bir grup futbolcu Başkan’ı ziyaret etti. Yöneticiler ve futbolcular, “Başkanım bizi bırakma. Birlikte bu zor günleri atlatalım” diye konuştular.

OLUMSUZ TABLOYU DEĞİŞTİRİRİZ

Ancak yöneticilere olumsuz cevap veren Orman, “Kırgın ve üzgünüm. Buraya kadar” dedi. Kartal’ın görevi bırakmaya hazırlanan Başkanı’na futbolcular “Başkanım sizinle yola çıktık. Bizi yarı yolda bırakmayın. Bu olumsuz tabloyu Trabzon maçıyla olumlu hale çevireceğiz. Yeter ki arkamızda durun” dediler. Başkan Orman’ın bu baskılar karşısında düşünmek için 24 saat süre istediği belirtildi.

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