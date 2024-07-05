A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA tarafından 2 maç men cezası verilen Merih Demiral hakkında açıklama yaptı. Montella, "Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MERİH İLE KONUŞTUM"

Vincenzo Montella, "Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gurunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar" dedi.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"

"Biz tarihi yazmak için oynuyoruz. Yarın ki maça hazırız. Umarım devam ederiz."

"HAKLILIĞIMI GÖSTERDİM"

"En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız."