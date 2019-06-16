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Bizi Terim’den kurtarın

Kongrede konuşan üyelerden Mehmet Gürel, “Bizi Terim hegemonyasından kurtarın. Arkadaşlarım dalga geçiyor, artık şampiyon olalım” ifadesini kullandı.

  • Star Spor
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MALİ kongrede 30 kişi konuşma yaparken, Mehmet Gürel isimli Sarı-Lacivertli üye Başkan Ali Koç’tan Fatih Terim hegemonyasına son verilmesini istedi. Gürel, “Sayın Ali Koç sizin için canımı veririm. Bizi Fatih Terim’in hegemonyasından kurtarın. Benzia, Slimani, Frey gibi çöpleri, 35 yaşındaki Kolarov’u, 40 yaşındaki Emre Belözoğlu’nu transfer etmeyin. Artık şampiyon olalım. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor” dedi. Mehmet Atakan da “Merih Demiral’ı Fenerbahçe’den bedelsiz gönderenlerin tespit edilmesini istiyorum. Halâ kulüptelerse görevlerinden alınmalılar. Fener’in kasasından 15 milyon avroyu kim aldı” diye konuştu.

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