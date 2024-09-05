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Spor

Bizim Çocuklar, Galler maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında deplasmanda Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA5 Eylül 2024 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar, Galler maçına hazır
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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın deplasmanda Galler'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, pas ve rondo çalışmalarının ardından Galler müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Bir süredir kalçasındaki ağrı nedeniyle idmanlarını takımdan ayrı sürdüren Hakan Çalhanoğlu bugünkü antrenmanda takımla çalışırken, Eren Elmalı ise takımdan ayrı bireysel idman yaptı.

Millilerin antrenmanını; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

A Millî Takım kafilesi, bugün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'e seyahat edecek. TSİ 22.00'de teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü, basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, bu toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

  • UEFA Uluslar B
  • A Milli Futbol
  • Galler Maçı

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