2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'ımız, Romanya'ya karşı kritik bir maça çıkıyor. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde rakibini devirmek isteyen Ay-yıldızlılar, yaklaşık 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son vermek istiyor.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün (26 Mart Perşembe) İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper.

Romanya: Radu, Bancu, Ghita, Draguşin, Ratiu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man, Birligea.

ÖNCE FİNAL, SONRA AMERİKA!

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

ROMANYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen Romanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (Rapid Bükreş), Catalin Cabuz (FC Argeş)

Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Draguşin (Tottenham Hotspur), Andrei Burca (Yunnan Yukun), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta saha: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Razvan Marin (AEK Atina), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid Bükreş), Ştefan Baiaram (Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

MONTELLA YÖNETİMİNDE 30'UNCU MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 22'si resmi, 7'si özel 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 53 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

DÜNYA KUPASI GRUBUMUZ

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off turunu geçmesi halinde D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

A Milli Takımımızın katılması halinde Dünya Kupası D Grubu'ndaki fikstürü şu şekilde:

13 Haziran - TSİ 07:00 - Avustralya - Türkiye (Vancover)

19 Haziran - TSİ 07:00 - Türkiye - Paraguay (San Francisco)

26 Haziran - TSİ 05:00 - Türkiye - ABD (Los Angeles)

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ

Dünya Kupası'nda açılış maçı, 11 Haziran Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda final ise, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. New York'taki MetLife Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.