2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Avustralya'da, açılış maçı öncesi Ay-Yıldızlılar yakın takibe alındı.

Avustralya basınında yer alan geniş analizde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarına ve milli takımın hazırlık sürecine dikkat çekildi. Haberde Montella'nın, 14 Haziran'da oynanacak karşılaşma öncesinde Avustralya'yı övdüğü vurgulandı.

İtalyan teknik adam, "Avustralya yedinci Dünya Kupası'nda yer alıyor. Buna alışkınlar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım" ifadelerini kullanırken, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçının da rakibin oyun tarzı nedeniyle tercih edildiğini açıkladı.

Avustralya basını, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek Dünya Kupası öncesi güçlü bir prova yaptığını yazdı. Karşılaşmada Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı goller öne çıkarılırken, Arda Güler'in son yarım saatte oyuna dahil olduğu hatırlatıldı.

Analizde, Türkiye'nin yıldız oyuncularıyla ilgili son durum da değerlendirildi. Özellikle sakatlığı nedeniyle endişeye neden olan Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen olumlu haberlerin teknik heyeti rahatlattığı belirtildi.

Haberde ayrıca kaptan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelişmelerin olumlu olduğu aktarılırken, Kenan Yıldız'ın durumunun ise yakından takip edildiği ifade edildi.

Montella'nın Dünya Kupası öncesindeki son mesajı ise dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an tamamen Avustralya maçına odaklanmış durumdayız. Acele etmeden oynamalı, birlikte hareket etmeli ve fedakarlık yapmalıyız" diyerek ilk maçın önemini vurguladı.