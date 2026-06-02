İSTANBUL 32°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9336
  • EURO
    53,5431
  • ALTIN
    6692.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bizim Çocuklar mercek altında! Dünya Kupası öncesi Avustralya basınından geniş analiz
Spor

Bizim Çocuklar mercek altında! Dünya Kupası öncesi Avustralya basınından geniş analiz

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynadı ve maçı 4-0 gibi net bir skorla kazandı. Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldığımız Avustralya'da Bizim Çocuklar mercek altına alındı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2026 Salı 10:28 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar mercek altında! Dünya Kupası öncesi Avustralya basınından geniş analiz
ABONE OL

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Avustralya'da, açılış maçı öncesi Ay-Yıldızlılar yakın takibe alındı.

Avustralya basınında yer alan geniş analizde, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarına ve milli takımın hazırlık sürecine dikkat çekildi. Haberde Montella'nın, 14 Haziran'da oynanacak karşılaşma öncesinde Avustralya'yı övdüğü vurgulandı.

İtalyan teknik adam, "Avustralya yedinci Dünya Kupası'nda yer alıyor. Buna alışkınlar. Çok kompakt ve disiplinli bir takım" ifadelerini kullanırken, Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçının da rakibin oyun tarzı nedeniyle tercih edildiğini açıkladı.

Avustralya basını, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek Dünya Kupası öncesi güçlü bir prova yaptığını yazdı. Karşılaşmada Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı goller öne çıkarılırken, Arda Güler'in son yarım saatte oyuna dahil olduğu hatırlatıldı.

Analizde, Türkiye'nin yıldız oyuncularıyla ilgili son durum da değerlendirildi. Özellikle sakatlığı nedeniyle endişeye neden olan Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen olumlu haberlerin teknik heyeti rahatlattığı belirtildi.

Haberde ayrıca kaptan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelişmelerin olumlu olduğu aktarılırken, Kenan Yıldız'ın durumunun ise yakından takip edildiği ifade edildi.

Montella'nın Dünya Kupası öncesindeki son mesajı ise dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an tamamen Avustralya maçına odaklanmış durumdayız. Acele etmeden oynamalı, birlikte hareket etmeli ve fedakarlık yapmalıyız" diyerek ilk maçın önemini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.