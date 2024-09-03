İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9899
  • EURO
    37,542
  • ALTIN
    2714.68
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bizim Çocuklar'ın Galler hazırlıkları sürüyor
Spor

Bizim Çocuklar'ın Galler hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında karşılaşacağı Galler mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

IHA3 Eylül 2024 Salı 18:59 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar'ın Galler hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmana kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy da katılmazken, Eren Elmalı da tedbir amaçlı çıkmadı. Benfica'ya transferi için dün Portekiz'e giden Kerem Aktürkoğlu, akşam saatlerinde milli takım kampına katılacak.

Aday kadroya sonradan davet edilen Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ise antrenmanda yer aldı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela da antrenmanı izledi.

Milliler yarın yapacağı antrenmanla Galler müsabakanın hazırlıklarına devam edecek.

  • galler
  • a milli futbol takımı
  • hazırlıklar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.