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Spor

Bizim Çocuklar'ın kamp yaptığı Arizona sıcağıyla meşhur!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü Arizona, yüksek hava sıcaklıkları ve kendine has doğasıyla ön plana çıkıyor.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar'ın kamp yaptığı Arizona sıcağıyla meşhur!
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletinin Mesa şehrinde sürdürüyor.

Mesa, Arizona eyaletinin en büyük metropolü olan Phoenix'in doğusunda yer alıyor ve yoğun nüfusu bulunuyor.

Millilerin çalışmalarını yaptığı Arizona Athletic Grounds ise Kuzey Amerika'nın en büyük tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kendine has coğrafyası olan bölgede hava sıcaklıkları ise 40 derece civarında seyrediyor. Özellikle güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerinde sokaklarda çok fazla insan bulunmuyor.

A Milli Takım da sıcaklık sebebiyle antrenmanlarını yerel saatle 19.00 ve sonrasında gerçekleştiriyor.

Ayrıca Saguaro kaktüslerine de ev sahipliği yapan Arizona, kızıl dağları ve aslına uygun olarak korunan tarihi kovboy kasabalarıyla da adından söz ettiriyor.

  • Arizona
  • 2026 Dünya Kupası
  • Milli Futbol Takımı

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