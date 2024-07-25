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Spor

''Bizlere insan gibi muamele edilmiyor'' Filistinli sporculardan eşitlik çağrısı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan Filistinli sporcular önemli açıklamalarda bulundu. Kafilede yer alan sporculardan yüzücü Yazan Al Bawwab, judocu Fares Badawi ve boksör Wasim Abusal, 'Biz de insanız ve herkes gibi spor yapmak istiyoruz. Bize de herkese davranıldığı gibi davranılmasını istiyoruz.' cümlelerini sarf etti.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
''Bizlere insan gibi muamele edilmiyor'' Filistinli sporculardan eşitlik çağrısı
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını dalgalandırmak için Paris'e geldiklerini söyledi.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen kafilede yer alan sporculardan yüzücü Yazan Al Bawwab, judocu Fares Badawi ve boksör Wasim Abusal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Coşkulu karşılama dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayan Bawwab, "Hiçbirimiz bu kadar kişinin burada olacağını beklemiyorduk. Ülkemiz baskı altındayken insanların buraya gelip bizi karşılamasından dolayı çok mutluyuz. Biz de insanız ve herkes gibi spor yapmak istiyoruz. Bize de herkese davranıldığı gibi davranılmasını istiyoruz. Buradaki herkese gönülden teşekkür ederiz." dedi.

Filistin'deki vatandaşlarına selam gönderen Bawwab, "Filistinlileri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Dünya genelinde bizi destekleyen herkesi seviyorum. Bizler insanız. Ancak bizlere insan gibi muamele edilmiyor. Spor yapmaya geldiğimizde, diğer insanlarla eşit olduğumuzu anlamalılar. Filistinlileri çok seviyorum." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarıyla ilgili soruya, "Siyasi açıklamalarda bulunmuyorum ama biz de insanız. Bize de diğerlerine verilen insan haklarını verin." yanıtını veren Bawwab, "Fransa, Filistin'i bir devlet olarak tanımıyor. Ancak ben buraya Filistin bayrağını dalgalandırmak için geldim. Ülkesi bulunmayan 15 milyon insan olduğumuzun bilincinde hareket ettiğimizin farkına varılmalı. Polisler, protesto amacıyla dahi bayrağımızı taşımamıza izin vermiyor ama burada beni engelleyemezler." ifadelerini kullandı.

BADAWİ: "HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYECEĞİZ"

Filistinli judocu Fares Badawi, Paris'te ülkesini temsil edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi çok güzel karşıladılar. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz. Buradayız, güçlüyüz, güçlü kalacağız ve hiçbir zaman pes etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Wasim Abusal da kendisinin Filistin'i olimpiyatlarda temsil eden ilk boksör olduğuna dikkati çekerek "Bugün Paris'teyiz. Burada kendimi ailemin arasında hissediyorum. Buradaki insanların hepsi bizim için geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

  • Paris 2024
  • Filistinli sporcular
  • Olimpiyatlar
  • Yazan Al Bawwab
  • Fares Badawi
  • Wasim Abusal
  • Filstin

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