Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımını açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.

YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti." dedi.

Fernando Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.