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Spor

Bizzat kendisi açıkladı! Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu

Efsanesi olduğu Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın merakla beklenen yeni adresi belli oldu. Uruguaylı file bekçisi yeni takımını bizzat kendisi açıkladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Bizzat kendisi açıkladı! Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu
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Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımını açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.

YENİ ADRESİNİ AÇIKLADI

Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti." dedi.

Fernando Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

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