Orta sahaya iki transfer birden yapmayı planlayan Trabzonspor'da, gündeme bir isim daha geldi. Özellikle teknik direktör Bjelica'nın 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu çok istediği öğrenildi. Yönetim, 1.91 boyundaki ön libero için harekete geçti. Öte yandan Fırtına'da, Mounir Chouiar ve Kevin Kampl konusunda da önemli gelişmeler yaşanabilir.

KEVİN KAMPL, SÜRE ALAMADI



RB Leipzig'deki geleceği henüz netleşmeyen ve 1 yıl mukavelesi bulunan Kevin Kampl, takımının Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih'i 3-0 yendiği karşılaşmada forma şansı bulamadı. Maç kadrosunda yer alan fakat oyuna dahil edilmeyen Kampl'ın, orta alana 2 transfer yapıldıktan sonra Leipzig'de gözden düştüğü şeklinde yorumlar yapılıyor. Orta alana liderlik edebilecek isim arayan Trabzonspor, Kampl konusunda girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki Sloven yıldızın gelmeye sıcak bakması durumunda tüm şartlar zorlanacak.

MOUNİR CHOUİAR SÜRPRİZİ



Başakşehir'in kampa izinsiz şekilde katılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği Mounir Chouiar, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirmişti.58 maçlık Süper Lig kariyerinde 6 gol, 9 asistlik performans sergileyen Chouiar için teknik heyetin raporuna göre hareket edilecek.

BJELİCA'NIN GÖZDESİ



Trabzonspor'da, Tochi Chukwuani, Makouta, Nielsen ve Hrosovsky gibi orta saha oyuncuları gündeme gelirken, Fransa'da Angers forması giyen Batista Mendy konusunda da girişimler var. Özellikle teknik direktör Nenad Bjelica'nın 23 yaşındaki ön liberoyu çok istediği belirtildi. Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Mendy, defansif özellikleriyle ön planda. 1.91 boyundaki Fransız yıldız, güçlü fiziği ve savaşçı kimliğiyle tam olarak Trabzonspor'un orta alanda ihtiyaç duyduğu futbolcu profilinde...

2 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Bjelica, Mendy'nin alınması halinde hem takıma enerji katacağını ve orta alandaki defoları gidereceğini hem de yakın vadede kulübe ciddi bonservis teklifleri getirebileceğini düşünüyor. 1 yıl kontratı var Bordo-Mavili yönetim, Mendy için harekete geçerken, Ligue 2'ye düşen Angers ile pazarlıklar başladı. 1 yıl kontratı kalan Mendy, ön liberonun yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapıyor. Trabzonspor'un ilk etapta 2 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı fakat bonuslarla bu rakamı daha da artırabileceği öğrenildi.

Geçen sezon Ligue 1'de 35 maça çıkan Mendy'nin, kulübü Angers küme düştüğü için ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.