Bjelica kararını verdi! Trezeguet yeniden ilk 11'de başlayacak

Ligin 7. haftasında Pendikspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, üç puana şartlandı. 3-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından Hatayspor'a 3-2 yenilerek büyük şok yaşayan bordo mavililer, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesi tüm camiada gözler Nenad Bjelica'nın üzerine çevrildi. Hafta içinde bütün idmanları basına kapatan Hırvat çalıştırıcının, ilk 11'de nasıl bir değişime gideceği merak konusu.

FERNANDEZ VE HÜSEYİN SAKAT, PEPE FORMSUZ

Tecrübeli hocanın, 2 haftadır yedek beklettiği Trezeguet'yi 11'de sahaya sürmesi, orta sahada ise Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür üçlüsünden birini kulübeye çekmesi bekleniyor.

Hırvat teknik adamın, savunma kurgusunu da değiştirmesi yüksek ihtimal. Bordo mavililerde Fernandez ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle, Nicolas Pepe ise hazır olmadığı için forma giymeyecek. İyileşen Larsen ise oynayabilecek.