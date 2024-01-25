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Spor

Bjelica'dan Leroy Sane'ye tokat! Trabzonspor'un eski hocasında olay hareket

Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından Union Berlin'in teknik direktörlük görevine getirilen Nenad Bjelica, Bayern Münih ile oynanan maçta olay yaratan bir harekete imza attı. Hırvat çalıştırıcı Alman futbolcu Leroy Sane'ye tokat attı.

25 Ocak 2024 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
Bjelica'dan Leroy Sane'ye tokat! Trabzonspor'un eski hocasında olay hareket
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Bundesliga da 13. haftanın erteleme karşılaşmasında Bayern Münih evinde konuk ettiği Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Union Berlin'de teknik direktör Nenad Bjelica, Bayernli Leroy Sane'ye 75. dakikada tokat attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Union Berlin ise 14 puanda kaldı.

Bayern Münih bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşırken, Union Berlin evinde Darmstadt'ı ağırlayacak.

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