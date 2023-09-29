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Spor

Bjelica'dan Uğurcan'a tam destek! ''Sana güveniyoruz''

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor maçında yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağı olan 27 yaşındaki deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır ile özel bir görüşme yaptı. Hırvat çalıştırıcı yaptığı görüşmede milli file bekçisine olan güvenini vurguladı.

Sabah29 Eylül 2023 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Bjelica'dan Uğurcan'a tam destek! ''Sana güveniyoruz''
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Hatayspor deplasmanında aldığı 3-2'lik şok mağlubiyetin ardından Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica ile eleştirilerin odağındaki kaptan Uğurcan Çakır, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Hırvat çalıştırıcının, 27 yaşındaki kaleciye olan güvenini vurguladığı ve moral olarak daha iyi seviyeye gelmesi için çalıştığı öğrenildi.

Milli file bekçisinin de cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçıyla başlayacak süreçten itibaren performansını artırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Uğurcan'ın, Hatayspor karşısında 72. dakikadan sonra kalesine isabet eden 3 şut da gol olmuştu.

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