  • BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si Beşiktaş GAİN'den Devon Dotson
BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si Beşiktaş GAİN'den Devon Dotson

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN takımının ABD'li oyun kurucu Devon Dotson, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN'in oyun kurucusu Devon Dotson, en kritik anda büyük bir performans sergileyerek takımının Türk rakibi Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi kazanmasına yardımcı oldu ve bu süreçte BKT Avrupa Kupası yarı finallerinin MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş GAİN'in 26 yaşındaki oyuncusunun, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı (PIR) topladığı bildirildi.

