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Spor

BKT Avrupa Kupası'nda 3 temsilcimiz yer alacak

BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonunda yer alacak takımlar açıklandı. Turnuvada ülkemizi Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji temsil edecek.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası'nda 3 temsilcimiz yer alacak
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Basketbolda BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezonda yer alacak takımlar ile maç takvimi onaylandı.

BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 28 Nisan veya 1 Mayıs 2026'da belli olacak.

Türkiye'den Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji'nin mücadele eceği ligde yeni sezonda yer alacak takımlar şöyle:

Lietkabelis Panevezys, Aris Midea, Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa, Beşiktaş Fibabanka, Buducnost VOLI Podgorica, Cedevita Olimpija, Cosea JL Bourg-en-Bresse, Dolomiti Energia Trento, Hapoel Bank Yahav, Londra Lions, Neptunas Klaipeda, NINERS Chemnitz, Panionios, oranpharm Ulm, Slask Wroclaw, Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca, Umana Reyer, Veolia Towers.

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