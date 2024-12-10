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Spor

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 11. hafta maçında yarın Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak.

AA10 Aralık 2024 Salı 10:12 - Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak
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BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 11. haftasında Beşiktaş Fibabanka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, haftaya lider girdi.

Oynadığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 4. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında organizasyonun 2. haftasında oynanan ilk karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 87-66 mağlup etmişti.

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