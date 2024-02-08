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Spor

BKT Avrupa Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Basketbolda BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda eşleşmeler belli oldu. Temsilcilerimiz Türk Telekom'un rakibi London Lions olurken Beşiktaş Emlakjet'in rakibi ise Dreamland Gran Canaria oldu.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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Organizasyonda yoluna devam eden Türk takımlarından Türk Telekom, İngiltere temsilcisi London Lions, Beşiktaş Emlakjet ise İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile eşleşti.

Kupada 8'li finaller, tek maç eleme sistemine göre 5-6 Mart'ta oynanacak. Tur atlayan ekipler, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak çeyrek finalde mücadele edecek.

Organizasyonda A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Fransa'dan Paris Basketball ve İsrail'den Hapoel Shlomo ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Fransa'dan Mincidelice JL Bourg ve Romanya'dan U-BT Cluj-Napoca doğrudan çeyrek finale yükseldi.

BKT Avrupa Kupası'nda 8'li final turunun eşleşmeleri şöyle:

London Lions (İngiltere)-Türk Telekom (Türkiye)

Prometey Slobozhanske (Ukrayna)-Aris Midea (Yunanistan)

Dreamland Gran Canaria (İspanya)-Beşiktaş Emlakjet (Türkiye)

Ratiopharm Ulm (Almanya)-Joventut Badalona (İspanya)

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