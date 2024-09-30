BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi: Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etti. Beşiktaş Fibabanka da sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka, grupta ikide iki yapmak için sahaya çıkacak.

