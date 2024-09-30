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Spor

BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi: Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş

BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın temsilcilerimiz Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası'nda Türk derbisi: Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş
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Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında yarın Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etti. Beşiktaş Fibabanka da sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.

Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka, grupta ikide iki yapmak için sahaya çıkacak.

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